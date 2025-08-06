Близкий родственник Черчесова войдет в тренерский штаб «Ахмата»

Станислав Черчесов-младший войдет в тренерский штаб своего отца в «Ахмате», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, также Черчесову-старшему будут помогать Владимир Паников, Рамзан Цуцулаев и Эдуард Цгоев.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров уже подтвердил назначение тренера.

Вчера, 5 августа, грозненский официально объявил об отставке Александра Сторожука, под руководством которого команда потерпела три поражения на старте текущего сезона.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, откуда он был уволен после пяти поражений на групповом этапе Лиги наций (дивизион B).

Важно отметить, что Черчесов уже имеет опыт работы с «Ахматом»: с 2011 по 2013 год он тренировал команду, добившись рекордного для клуба 8-го места в Российской Премьер-Лиге.