Малафеев рассказал о советах отца перед дебютом в профессиональном футболе

Вратарь петербургской «Звезды» Максим Малафеев в интервью корреспонденту «Спорт День за Днем» Алексею МИХАЙЛОВУ рассказал о поддержке со стороны семьи после дебюта в Кубке России.

© Спорт день за днем

Малафеев дебютировал в профессиональном футболе 22 июня в гостевом матче 13-го тура Второй лиги «Б» против «Енисея»-2 (3:1). 5 августа Максим помог «Звезде» пройти петербургский любительский клуб RWChallenge в первом раунде Пути регионов Кубка России (4:1).

– Видел, как после матча с тобой многие болельщики фотографировались, брали автографы. А перед игрой у подростков и вовсе чуть не случилась драка за твои перчатки. Уже осознаешь, что тебя знают, как взрослого футболиста?

– Конечно, приятно. Но, я повторюсь, есть куда стремиться.

– Наверное, и поддержка от членов твоей семьи, которая была на игре, тоже придавала дополнительных сил?

– Да, конечно. И отец перед игрой напутственные слова сказал, поэтому все хорошо.

– Может, отец дал тебе какой-то глобальный совет перед тем, как ты дебютировал на взрослом уровне?

– Каждая игра – разная, поэтому один совет, я думаю, не подойдет. Перед каждой игрой все зависит от команды, от погоды. Ну, конечно же, спокойно выходить играть, все как умею, – сказал Малафеев «Спорту День за Днем».

19-летний Максим Малафеев – сын легенды «Зенита» Вячеслава Малафеева, обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА, четырехкратного чемпиона России, трехкратного обладателя Кубка России, а также бронзового призера чемпионата Европы-2008 со сборной России.