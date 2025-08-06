Главный тренер «Акрона» оценил вклад Дзюбы в российский футбол

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев оценил вклад нападающего команды Артёма Дзюбы в российский футбол.

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"Артём - это мастер. Сегодня в нашем футболе осталось не так много легендарных футболистов. Один из них - Артём. Наверное, ещё Игорь Акинфеев. Это моё мнение", - сказал Тедеев в интервью "Матч ТВ".

35-летний нападающий в новом сезоне забил за "Акрон" два гола и отдал одну голевую передачу. Также мяч в ворота московского "Спартака" в 3-м туре Российской Премьер-Лиги стал 242-м голом в карьере Артёма Дзюбы. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и лучшим бомбардиром сборной России.

После трёх туров "Акрон" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав пять очков.

Следующий матч тольяттинская команда проведёт в гостях против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в пятницу, 8 августа.