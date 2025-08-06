Лучший нападающий РПЛ страдает лудоманией

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков страдает лудоманией. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

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По информации источника, именно с лудоманией нападающего связано решение московского «Локомотива» отправить его в аренду в Самару. Уточняется, что Раков, получая около миллиона рублей в месяц в московском клубе, делал ставки и обращался за микрозаймами.

Кроме того, окружение Ракова говорит о том, что он занимал деньги и у них. Аренда в «Крылья Советов», по информации Shot, связана с желанием руководства перевоспитать игрока.

В нынешнем сезоне Раков провел три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он забил четыре мяча и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.