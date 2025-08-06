Агент прокомментировал сообщения о лудомании футболиста Ракова

Агент Вадима Ракова опроверг слухи о том, что форвард страдает лудоманией.

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После 3 туров РПЛ 20-летний игрок «Крыльев Советов» с 4 голами возглавляет гонку бомбардиров. Права на нападающего принадлежат «Локомотиву».