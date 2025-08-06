Покидающий «Спартак» Чернов посетовал на поведение Станковича

Защитник московского "Спартака" Никита Чернов рассказал, что Деян Станкович не объяснял ему, почему он не попадает в основной состав.

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"Возможно, он считает, что раз тренирует большую команду, то и нет смысла разговаривать с футболистом, который ему не подходит. Моё мнение: любому футболисту приятно общение с тренером, особенно когда не играешь и переживаешь не лучшие времена. В такой ситуации даже две минуты разговора имеют значение", - сказал Чернов в интервью "Чемпионату".

Ранее Никита Чернов подтвердил, что переходит из московского "Спартака" в "Крылья Советов".

29-летний защитник играл за красно-белых с февраля 2022 года. Он провёл в составе команды 80 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи. Вместе с командой стал обладателем Кубка России в 2022 году.

Ранее Никита Чернов уже выступал за "Крылья Советов" с 2019 по 2021 годы. В самарской команде защитник провёл 76 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

После трёх туров чемпионата России "Крылья Советов" занимают второе место, набрав семь очков. Московский "Спартак" расположился на 11-й строчке, набрав четыре очка.

Следующий матч самарский клуб проведёт в субботу, 9 августа против "Балтики". В этот же день красно-белые встретятся с московским "Локомотивом".