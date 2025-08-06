Быстров объяснил, почему Глушенков не мог принести пользу с ЦСКА

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в матче 3-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (1:1). Глушенков вышел на замену на 84-й минуте.

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