Чернов рассказал, что хорошего было в «Спартаке» при Ваноли, Абаскале и Слишковиче

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, что хорошего было в клубе при бывших главных тренерах Паоло Ваноли, Гильермо Абаскале и Владимире Слишковиче.

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— Кажется, полное доверие в «Спартаке» ты ощущал только со стороны Слишковича?

— Не сказал бы. С Абаскалем и Ваноли тоже было хорошо. С Паоло я провёл всего три-четыре месяца, но это было хорошее время. Я вливался в коллектив, выиграли Кубок — все на эмоциях были. С Абаскалем первый год тоже был отличный. Потом всё немножко изменилась, вся команда чуть подсела. А со Слишковичем в плане игры и понимания футбола мне максимально комфортно было.

У меня со всеми тренерами были нормальные отношения. Я в целом человек не конфликтный. Только со Станковичем общение не сложилось, — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.