Полузащитник «Локомотива» уйдет в аренду в «Акрон»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в ближайшее время продолжит карьеру в «Акроне». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Ожидается, что 25-летний футболист перейдет в тольяттинский клуб на правах аренды до завершения текущего сезона. На данный момент он уже присоединился к команде.

В минувшем сезоне-2024/25 Марадишвили выступал за «Пари НН», также на правах аренды, однако из-за травмы принял участие лишь в двух встречах.

Его контракт с «Локомотивом» остается действующим до лета 2026 года.

После трех туров чемпионата России московский клуб лидирует в таблице с девятью очками. «Акрон» располагается на шестом месте, имея в активе пять баллов.