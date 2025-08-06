Мостовой о лимите: «В СССР не было легионеров, а наш футбол был в порядке. Кто мешает россиянам быть лучшими в команде? Ты будь сильнее Кордобы – будешь играть»
Александр Мостовой высказался об ужесточении лимита на легионеров.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев Дегтярев назвал оптимальным вариант с 5-ю иностранцами на поле и 10-ю в заявке.
«Однозначного ответа по лимиту никто никогда не даст. Было множество разных примеров. В Советском Союзе не было легионеров, а наш футбол был в порядке. Я много раз говорил, что паспорт в футбол не играет – играют живые люди. Если ты сильнее, какая мне разница, какой паспорт? Кто мешает российским футболистам быть лучшими в команде? Кому-то лимит поможет, кому-то – нет. Единого мнения не будет. Простой пример – «Краснодар». Галицкий мечтал, чтобы в его клубе играли 11 российских игроков. Один раз выиграли чемпионат – в составе 10 иностранцев и еще пять на замене. Ты будь сильнее Кордобы – будешь играть. Кто мешает? Батраков в «Локомотиве» сильнее – он играет», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.
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Радимов о «Спартаке»: «Хотите ужесточить лимит, тогда такие, как Хлусевич, будут еще более востребованными. Денисов сильнее, но нужен правый защитник – можно перевести Умярова»
Мостовой о лимите: «В СССР не было легионеров, а наш футбол был в порядке. Кто мешает россиянам быть лучшими в команде? Ты будь сильнее Кордобы – будешь играть»
Дацюк удивился, что ему не «пихали» после первого поражения в НХЛ: «Я думал: «Ну кто-то же должен что-то сказать». В ответ: «Все, забудь, у нас еще 73 игры». Это переросло в хороший урок»
Радимов о «Спартаке»: «Хотите ужесточить лимит, тогда такие, как Хлусевич, будут еще более востребованными. Денисов сильнее, но нужен правый защитник – можно перевести Умярова»
Мостовой о лимите: «В СССР не было легионеров, а наш футбол был в порядке. Кто мешает россиянам быть лучшими в команде? Ты будь сильнее Кордобы – будешь играть»