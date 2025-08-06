Мостовой о лимите: «В СССР не было легионеров, а наш футбол был в порядке. Кто мешает россиянам быть лучшими в команде? Ты будь сильнее Кордобы – будешь играть»

Sports.ru

Александр Мостовой высказался об ужесточении лимита на легионеров.

Мостовой высказался об ужесточении лимита на легионеров
© Sports.ru

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев Дегтярев назвал оптимальным вариант с 5-ю иностранцами на поле и 10-ю в заявке.

«Однозначного ответа по лимиту никто никогда не даст. Было множество разных примеров. В Советском Союзе не было легионеров, а наш футбол был в порядке. Я много раз говорил, что паспорт в футбол не играет – играют живые люди. Если ты сильнее, какая мне разница, какой паспорт? Кто мешает российским футболистам быть лучшими в команде? Кому-то лимит поможет, кому-то – нет. Единого мнения не будет. Простой пример – «Краснодар». Галицкий мечтал, чтобы в его клубе играли 11 российских игроков. Один раз выиграли чемпионат – в составе 10 иностранцев и еще пять на замене. Ты будь сильнее Кордобы – будешь играть. Кто мешает? Батраков в «Локомотиве» сильнее – он играет», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости