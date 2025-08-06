ФИФА грозят многомиллиардные убытки из-за дела экс-игрока «Локомотива»

К организации есть претензии более 100 тысяч действующих и завершивших карьеру футболистов европейских лиг.

Справедливость взывает

Нас ждёт, пожалуй, одно из крупнейших судебных разбирательств в истории футбола. На ФИФА подали в суд, и иск затронет права свыше 100 тысяч действующих и завершивших карьеру игроков европейских лиг. Если те пожелают получить компенсацию от федерации. Думаете, утопия? Нидерландская организация с поэтичным названием Justice for players («Справедливость для игроков») открыто объявила о начале судебного разбирательства.

ФИФА устанавливает трансферные правила, которые ограничивают вашу свободу как игроков и наносят финансовый ущерб всем футболистам – как в топ-клубах, так в низших лигах, – с которыми с 2002 года заключали контракты клубы Евросоюза и Великобритании. Это несправедливо и неприемлемо. Независимо от того, играете ли вы в высшем дивизионе или в низших лигах, вы должны иметь право на компенсацию. Бывшие игроки, завершившие карьеру, также имеют право на компенсацию, при условии, что хотя бы часть их карьеры прошла с 2002 года, – обратились к игрокам в организации.

Иск коснётся немецкого, голландского, французского, датского и бельгийского футбольных союзов. Суммы компенсаций могут достигнуть огромных значений. В 2001 году ФИФА утвердила новый регламент по статусу игроков, где, как казалось, постаралась учесть права как клуба, так и игрока. Тогда был установлен допустимый срок заключения контракта и утверждён запрет самовольно покидать команду – расторжение в одностороннем порядке указывает на необходимость выплачивать компенсацию.

Стабильно работала система или нет, но футбол продолжает существовать в ней и по сей день – закон не раз защищал клубы от недовольных звёзд. Однако в JFP сослались на исследование Compass Lexecon, согласно которому европейский футболист с 2002 года теряет до 8% зарплаты из-за трансферных правил. И даже более того: установленные ФИФА правила противоречат законам Евросоюза, так как ограничивают футболистов в свободе передвижения и смене рабочих мест. «Что за несуразица?» – задаст резонный вопрос любитель игры миллионов. Но подождите – у нас есть дело Лассана Диарра…

Побег со станции

К сезону-2014/2015 «Локомотив» подходил в качестве одного из фаворитов – предыдущую кампанию железнодорожники завершили на третьей строчке в пяти очках от чемпионства. И не последнюю роль в том коллективе играл экс-распасовщик мадридского «Реала» Диарра. Однако на межсезонные сборы француз так и не явился. Действия клуба ожидаемы: контракт с полузащитником был мгновенно разорван в одностороннем порядке, а на плечи игрока легло согласованное с ФИФА обязательство выплатить москвичам € 10,5 млн.

А как иначе? Прошло больше 10 лет, а он по-прежнему входит в тройку самых дорогих сделок «Локо». Но платить Лассана не собирался, а подал в суд на ФИФА. Долг перед клубом лишил его возможности подписать контракт с «Шарлеруа» – бельгийцы потребовали от ФИФА гарантий того, что не станут должниками «Локо». В организации их не предоставили, сделка сорвалась, француз провёл год без футбола, и только судебное разбирательство в октябре 2024 года поставило в ситуации точку.

Самый гуманный суд в ЕС

И Диарра выиграл дело. Суд постановил, что трансферная система ФИФА противоречит законам ЕС. «Европейское законодательство чётко гласит: каждый игрок должен иметь право самостоятельно решать, где ему работать. Недавно Суд ЕС постановил по делу Диарра, что трансферные правила ФИФА нарушают ваши права», – ссылается на ситуацию JFP. Беда в том, что за настолько глобальным иском не стоит ни существенных предложений, ни глобальных обвинений.

«Дело Диарра» – инцидент крайне редкий и выступает скорее исключением из правил. А за его пределами – сотни случаев, когда клубу удалось защититься от произвола. Или JFP заранее знает исход тех самых 100 тысяч дел. Сейчас же всё напоминает утопичный манифест «за всё хорошее и против всего плохого» – «дайте игрокам больше свободы». Не все аспекты современного футбола можно рассматривать через призму справедливости. Особенно – в век коммерции.