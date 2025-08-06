Палестинский футболист погиб в результате атаки Израиля

Бывший игрок сборной Палестины Сулейман Аль-Обейд погиб в результате атаки Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Палестинской футбольной ассоциации.

Подробности произошедшего не сообщаются.

Аль-Обейду был 41 год, по ходу карьеры он выступал в чемпионате Палестины, в том числе за клубы из Газы. За сборную Палестины провел 19 матчей, забив 2 гола.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром палестинского радикального движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.