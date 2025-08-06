Экс-гендиректор «Черноморца» отреагировал на слухи о возможной работе в Катаре

Бывший генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв прокомментировал информацию, что он может продолжить работу в Катаре. Ранее об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

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«Слухи о моей будущей работе в Катаре — выдумка человека, который общается с журналистами. Возможно, он просто предположил это. С таким же успехом можно было вспомнить и Бразилию-2014 или ещё что-нибудь. Сейчас я дома, с семьёй», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Об уходе Максима Пономарёва с поста генерального директора «Черноморца» стало известно вчера, 5 августа.