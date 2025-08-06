Колосков высоко оценил подбор соперников для сборной России на сентябрьском сборе

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил уровень соперников национальной сборной России на предстоящем сентябрьском учебно-тренировочном сборе.

Колосков оценил подбор соперников для сборной России на сентябрьском сборе
© РИА Новости
«Эти команды топовыми назвать нельзя, но они сильнее Гренады и Брунея. Важно продолжать играть и показать ФИФА, что осуществляется наша международная деятельность. Сейчас виден целый букет позитивных шагов, доказывающих, что сборная России существует», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет в сентябре с национальной командой Катара. Матч против хозяев Чемпионата мира 2022-го года состоится 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд».

Помимо этого, на 4 сентября у россиян запланирована товарищеская встреча против Иордании.

В рамках минувшего, июньского созыва национальная команда России обыграла на выезде Белоруссию со счетом 1:4, а также сыграла в столичных «Лужниках» вничью с Нигерией (1:1).

Начиная с зимы 2022 года, согласно решению ФИФА и УЕФА, все российские футбольные команды были исключены из международных соревнований под эгидой представленных организаций, включая национальную сборную.

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