Колосков оценил подбор соперников для сборной России на сентябрьском сборе

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил уровень соперников национальной сборной России на предстоящем сентябрьском учебно-тренировочном сборе.

«Эти команды топовыми назвать нельзя, но они сильнее Гренады и Брунея. Важно продолжать играть и показать ФИФА, что осуществляется наша международная деятельность. Сейчас виден целый букет позитивных шагов, доказывающих, что сборная России существует», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет в сентябре с национальной командой Катара. Матч против хозяев Чемпионата мира 2022-го года состоится 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд».

Помимо этого, на 4 сентября у россиян запланирована товарищеская встреча против Иордании.

В рамках минувшего, июньского созыва национальная команда России обыграла на выезде Белоруссию со счетом 1:4, а также сыграла в столичных «Лужниках» вничью с Нигерией (1:1).

Начиная с зимы 2022 года, согласно решению ФИФА и УЕФА, все российские футбольные команды были исключены из международных соревнований под эгидой представленных организаций, включая национальную сборную.