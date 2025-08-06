Экс‑футболист «Краснодара» перешел во французский «Гавр»

Полузащитник Юнес Намли подписал контракт с «Гавром», сообщает пресс‑служба французского клуба.

Соглашение с 31‑летним датчанином рассчитано до лета 2026 года. Игрок перешел во французский клуб на правах свободного агента.

Намли с 2019 по 2022 год выступал за «Краснодар», при этом он дважды уходил в аренду в другие клубы. Всего за российский клуб полузащитник провел 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В сезоне‑2024/25 Намли провел 18 матчей за нидерландский «Зволле», забил четыре гола и сделал две результативные передачи.