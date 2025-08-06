Футболист украинской «Зари» умер в 25 лет

Футболист украинской "Зари" Владимир Белоцерковец умер в возрасте 25 лет
Полузащитник украинского футбольного клуба "Заря" Владимир Белоцерковец скончался на 26-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Причины смерти не уточняются. При этом 6 августа портал Sport.ua сообщил, что Белоцерковец восстановился после травмы голеностопа и приступил к тренировкам в общей группе.
Белоцерковец является воспитанником харьковского "Металлиста", также он выступал за украинский "Ингулец". Всего за "Зарю" он провел 11 матчей, отдав одну голевую передачу.