РПЛ предрекли рост зарплат и падение уровня чемпионата

‎Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров.

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‎Вчера, 5 августа, Министр спорта России Михаил Дегтярев объявил о том, что лимит в РПЛ будет ужесточен до формата 5 на поле и 10 в заявке.

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‎— Понять для чего это делается сложно. В АПЛ нет лимита, но это лучшая лига, высокий уровень. Посмотрим, - сказал Андреев.

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‎— Как думаете, упадет ли уровень чемпионата?

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— Скорее всего, при таком лимите будет наигрываться больше наших пацанов, но уровень турнира упадет. Во многих командах разницу делают легионеры. Наверное, это как-то отразится на уровне чемпионата.

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‎— Взлетят ли цены на российских игроков после ужесточения?

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— Здесь уже десятилетиями сложилась определенная система. Существуют агенты, они все - ребята не глупые. Они будут реагировать на эту ситуацию. Естественно, и трансферная цена вырастет, и зарплата вырастут, а уровень упадет.