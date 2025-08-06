Черчесов оценил игру защитника ЦСКА

Российский тренер Станислав Черчесов высказался о выступлении защитника ЦСКА Матвея Лукина в новом сезоне.

- Очень хороший парень. Практически на каждом матче ЦСКА, надо сказать, и в том году я смотрел. Ну он так мужает, я бы сказал, - сказал Черчесов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Матвей Лукин является воспитанником ЦСКА. За основную команду защитник выступает с 2022 года. В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги 21-летний Матвей Лукин провёл два матча, однако результативными действиями не отметился.