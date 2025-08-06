«Оренбург» подписал контракт с бразильским нападающим

Бразильский нападающий Алешандре Жезус стал игроком «Оренбурга». Он перешёл из бразильского «Ботафого». Об этом сообщила пресс-служба в телеграм-канале.

«В 13 лет, посещая с экскурсией легендарный стадион «Маракана», сообщил маме, что однажды забьет на этом стадионе. В марте 2021 г. на «Маракане» Алешандре вышел на замену в матче «Флуминенсе» против «Резенде» и уже через минуту головой отправил мяч в ворота соперника. Добро пожаловать, Алешандре!» — написано в сообщении.