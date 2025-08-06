Трансфер израильского футболиста в немецкий клуб сорвался после протеста фанатов

Переход нападающего испанской «Гранады» и сборной Израиля по футболу Шона Вайсманна в немецкую «Фортуну» сорвался.

Сделка не состоялась после протестов болельщиков «Фортуны», которые выразили свою позицию по поводу израильских атак в секторе Газа.

— Мы внимательно изучили кандидатуру Шона Вайсманна, но в конечном итоге решили не подписывать с ним контракт, — говорится в заявлении пресс‑службы клуба.

Сам 29‑летний футболист также отреагировал на сложившуюся ситуацию.

— Я сын нации, которая все еще скорбит по ужасам 7 октября (2023 года). Этот черный день, когда целые семьи были убиты, похищены, остается для меня незаживающей раной. Как для человека, как для израильтянина и спортсмена, представляющего свою страну. Верность не подлежит обсуждению. Особенно когда твой народ все еще хоронит своих погибших. Я очень благодарен за поддержку, которую получил от людей, которые меня действительно знают. Я продолжу с гордостью нести израильский флаг, где бы я ни играл, — написал футболист в социальной сети.

В прошлом сезоне Вайссман провел за «Гранаду» 28 матчей во втором дивизионе чемпионата Испании и забил два гола, а также сделал две голевые передачи. «Фортуна» выступает во второй немецкой бундеслиге.

7 октября 2023 года боевики палестинского движения ХАМАС совершили нападение из сектора Газа на израильскую территорию. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи».