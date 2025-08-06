Чернов высказался о скандалах вокруг Глушенкова

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о скандалах вокруг нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, который ранее играл за красно-белых. В четырёх матчах на старте этого сезона в активе Глушенкова ни одного результативного действия. В матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1) нападающий появился на поле на 84-й минуте, заменив Вендела.

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