«Флуминенсе» и «Црвена Звезда» сыграют на футбольном турнире в Москве

В Москве с 12 по 17 августа в Москве состоится футбольный турнир среди юношески команд UTLC CUP, сообщает пресс-служба турнира.
Матчи турнира состоятся на «Сапсан Арене», финал примет «РЖД Арена».
На UTLC CUP сыграют команды из шести стран: «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак» (все – Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гезтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан). За победу поборятся футболисты не старше 14 лет.
Организаторами турнира выступают АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».
«С нетерпением жду начало UTLC CUP и приглашаю всех разделить эмоции нашего традиционного турнира, который вновь соберет на игровом поле талантливых, целеустремленных и увлеченных футболом ребят. Безусловно, многим будет интересно посмотреть на площадке игру наших гостей из Бразилии, потомков великого Пеле! Ребята впервые примут участие в нашем турнире, и они же накануне стали победителями турнира в ОАЭ, обыграв «Манчестер Сити». Так что нас ждут безоговорочно зрелищные матчи!» — сказал генеральный директор, председатель правления ОТЛК ЕРА Алексей Гром.
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