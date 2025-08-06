«Флуминенсе» и «Црвена Звезда» сыграют на футбольном турнире в Москве

В Москве с 12 по 17 августа в Москве состоится футбольный турнир среди юношески команд UTLC CUP, сообщает пресс-служба турнира.

© Газета.Ru

Матчи турнира состоятся на «Сапсан Арене», финал примет «РЖД Арена».

На UTLC CUP сыграют команды из шести стран: «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак» (все – Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гезтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан). За победу поборятся футболисты не старше 14 лет.

Организаторами турнира выступают АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».