Нападающий Бериша рассказал, при каком условии готов вернуться в «Ахмат»

Бывший футболист «Ахмата» Бернард Бериша выразил готовность вернуться в грозненский клуб после назначения в него Станислава Черчесова. Нападающий покинул команду этим летом.

«Черчесов — отличный человек и высококлассный тренер. У него уже отличная карьера. Станислав Саламович уже работал в «Тереке» и хорошо знает местную ментальность. Знает он и меня, и, если клуб и Черчесов захотят, чтобы я вернулся, я готов помочь команде. Сейчас «Ахмату» нужен человек, который знаком с клубом и ситуацией, который уже работал там. И я готов вернуться и поработать с Черчесовым!» — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.