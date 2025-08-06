Нападающего Исака отстранили от тренировок с «Ньюкаслом»

Исака отстранили от тренировок с «Ньюкаслом» на фоне слухов о возможном переходе в «Ливерпуль» (talkSPORT)
Александера Исака отстранили от тренировок с «Ньюкаслом».
Ранее нападающий пропустил предсезонное турне клуба по Азии на фоне слухов о возможном переходе в «Ливерпуль».
По информации talkSPORT, Исак прибыл в расположение «сорок» после возвращения команды в Англию, но ему сказали тренироваться отдельно от партнеров.
Считается, что это решение принял главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.
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Плющев о СКА при Ларионове: «Рушить все то, что было до него, неправильно. Они подписывают хоккеистов не высшего сорта. Чехарда с новыми явлениями, логотипами, претензиями...»
Мамаев об ужесточении лимита: «Если это обсуждают, то видят нужную разницу. Наши ребята покажут себя вне зависимости от изменений, уверен»
«ПСЖ» сообщил Сафонову, что он не будет основным вратарем. Клуб может отдать россиянина в аренду или продать (Sport24)