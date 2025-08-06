Нападающего Исака отстранили от тренировок с «Ньюкаслом»

Александера Исака отстранили от тренировок с «Ньюкаслом».

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Ранее нападающий пропустил предсезонное турне клуба по Азии на фоне слухов о возможном переходе в «Ливерпуль».

По информации talkSPORT, Исак прибыл в расположение «сорок» после возвращения команды в Англию, но ему сказали тренироваться отдельно от партнеров.

Считается, что это решение принял главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.