Бубнов поставил оценки игрокам «Зенита» за матч с ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам санкт-петербургского «Зенита» за матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1). Команда получила оценку пять.

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По подсчётам Бубнова, «Зенит» за игру набрал 879 технико-тактических действий при 16% брака.

На 33-й минуте забитым мячом отметился нападающий ЦСКА Алеррандро. На 76-й минуте «Зенит» сравнял счёт усилиями форварда Александра Соболева. Нападающий сине-бело-голубых реализовал пенальти.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала пять очков за три матча. «Зенит» (5) располагается на седьмой строчке.