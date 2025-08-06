Футболист «Пари НН» прооперирован в Мюнхене

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» Александр Эктов успешно перенес первую операцию на коленном суставе в Мюнхене, сообщает Telegram‑канал нижегородцев.

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Ранее главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, что у 29‑летнего игрока есть хроническая травма колена. Агент Эктова Анатолий Николаев в разговоре с «Матч ТВ» уточнил, что футболист вряд ли сыграет до конца года. В прошлом сезоне полузащитник провел 24 матча в МИР РПЛ и забил один мяч.

— Футболист перенёс операцию на коленном суставе, она прошла в Мюнхене успешно. На начало сентября запланирован второй этап лечения — ещё одна операция, после которой станут известны точные сроки восстановления, — говорится в сообщении клуба.

Следующий матч в МИР РПЛ «Пари НН» сыграет 10 августа на выезде против «Ростова». Прямую трансляцию смотрите с 20:15 мск на телеканалах МАТЧ ТВ и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.