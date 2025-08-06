Радимов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Локомотив»

Бывший игрок и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался в преддверии матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдёт в эту субботу, 9 августа, на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 18:00 мск.

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«На данный момент, если мы положим на бумагу то, что происходит в обеих командах, «Локомотив» — безоговорочный фаворит. С такой обороной, как у «Спартака», вы представляете, что железнодорожники не забьют? Я — нет. «Локомотив» забьёт два мяча минимум, потому что у них в атаке появилось разнообразие. И сзади у них всё нормально стало», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После стартовых трёх туров в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Спартак» занимает 11-е место (четыре очка).