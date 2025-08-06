Президент «Ахмата» рассказал, какая задача стоит перед Черчесовым

Президент грозненского «Ахмата» Якуб Закриев рассказал, что перед главным тренером команды Станиславом Черчесовым поставлена задача завершить сезон‑2025/26 в верхней части таблицы чемпионата России.

Черчесов возглавил «Ахмат» в среду, сменив в должности Александра Сторожука. Грозненцы в трех турах РПЛ потерпели три поражения.

— Черчесов — один из авторитетных российских специалистов, у которого всегда есть предложения от отечественных и зарубежных клубов. Рады, что нам удалось договориться. Первоочередная задача, стоящая перед новым тренерским штабом и командой, — набор очков. Сыграно всего три тура, выправить ситуацию возможно уже в ближайших матчах. А по итогам сезона команда должна быть в верхней части таблицы. Для этого есть все: опытный тренерский штаб, сплоченный коллектив, стабильность клуба, — цитирует Закриева пресс‑служба «Ахмата».

«Ахмат» в четвертом туре чемпионата России в субботу примет петербургский «Зенит».

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