Рикарду Мангаш попрощался со «Спартаком» перед уходом в «Спортинг»

Португальский защитник Рикарду Мангаш, обратился к московскому «Спартаку» перед уходом из столичного клуба. Сегодня, 6 августа, «Спортинг» внёс футболиста в заявку на сезон-2025/2026.

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«Спасибо за всё, «Спартак», — написал Мангаш в своей социальной сети, опубликовав собственное фото в футболке московского клуба.

Мангаш перешёл в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период левый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Трансферная стоимость футболиста, по данным специализированного портала Transfermarkt, составляет € 2,5 млн.