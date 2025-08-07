Гендиректор «Пари НН» назвал минусы резервных стадионов

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил «Матч ТВ», что использование резервных стадионов в качестве домашних влияет на здоровье футболистов и перегружает бюджет нижегородского клуба.

В четверг «Пари НН» сообщил, что проведет матч пятого тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» в Саранске. Ранее команда Алексея Шпилевского принимала соперников в Казани и Грозном. На домашнем стадионе «Пари НН» в данный момент проводятся работы.

— У нас пока нет точной даты, когда стадион в Нижнем Новгороде выйдет из ремонта. Идут технологические процессы, впереди ремонт крыши. Планируем использовать стадион в Саранске столько, сколько нам потребуется играть на резервных аренах. Уже использовали стадионы в Казани и Грозном — такая география и логистика очень сильно утомляет футболистов и перегружает бюджет клуба. Мы с нетерпением ждем, когда наш домашний стадион будет готов. Стадион в Саранске буквально недавно получил все разрешительные документы, на какое‑то время он будет домашним для нашей команды.

— Верите, что больше не повторится история с 200 болельщиками на трибунах, как было в Грозном?

— Понятно, что в Грозный болельщики из Нижнего Новгорода вряд ли бы поехали. Тем не менее фанаты были: футбольные школы, местные из Чечни и соседних республик, дети. Мы поддержали местные футбольные школы, подарили им мерч и футбольные мячи. Большое спасибо ребятам, что пришли на трибуну и болели за нас.

Конечно, хочется играть в родных стенах. Даже в Саранске будет момент, связанный с логистикой. Будем организовывать необходимое количество автобусов или вагонов железнодорожного транспорта для болельщиков туда и обратно. Кубковые матчи проходят в будние дни, очень сложно в рабочем процессе посвятить день в середине недели футболу. Но транспорт для желающих будет организован.

— Стадиону в Нижнем Новгороде после ремонта нужно будет заново проходить проверки от РФС?

— Приедет комиссия, чтобы как минимум оценить надлежащее состояние газона. Мы обязаны принять комиссию и ее вердикт. Обычно комиссия приезжает за 10–12 дней до официального матча.

— В какую сумму обходятся внеплановые аренды? До 10 миллионов рублей или больше?

— Везде ценники разные, зависят от внутриэкономических процессов в том или ином регионе, загруженности поля, стоимости технологических процессов. Единого прайса нет. Мы не можем себе позволить супердорогие условия, должны экономить ресурсы. Ищем тот вариант, который максимально устроит по цене и качеству. Допустим, платить деньги за стадион с искусственным газоном, как, например, в Химках, будет неправильно, ведь это дополнительный риск для здоровья футболистов. Выбираем по наименьшей цене самое оптимальное качество, — сказал Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

«Пари НН» в четвертом туре РПЛ в воскресенье сыграет в гостях с «Ростовом», а на следующей неделе примет ростовчан в матче группового этапа FONBET Кубка России.

