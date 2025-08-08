Российский тренер назвал фаворита матча Россия — Иран

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что фаворитом матча между Россией и Ираном будет тот, у кого будет выше настрой на игру.

«Фаворитом в товарищеских матчах является тот, кто больше на него настроен. Не секрет, что такие матчи подразумевают большое количество замен. Один футболист захочет себя проявить, он будет играть на максимуме. Другой футболист, который более опытный, может сыграть на полусогнутых ногах. Здесь нельзя гарантировать полную самоотдачу от всех игроков, несмотря на то, что очень хочется», — сказал Билялетдинов.

Известно, что встреча состоится 10 октября в Волгограде. В сентябре Россия сыграет еще два матча: 4-го числа — против Иордании, а 7-го — против Катара.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.