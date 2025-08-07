«ПСЖ» пообещал игроку сборной Украины избавиться от россиянина Сафонова

Французский футбольный клуб «ПСЖ» пообещал украинскому защитнику Илье Забарному избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова.

Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Берк Гель.

«Матвей Сафонов был предложен «Галатасараю». В этой истории есть одна деталь. «ПСЖ» покупает украинского защитника Илью Забарного у «Борнмута». Они очень хотят его приобрести, и ему было дано обещание: «В команде не будет русских футболистов, мы отправим Сафонова», — написал Гель.

Также он высоко оценил способности российского вратаря.

«Я видел его игру и мне он понравился. Это может быть очень выгодным трансфером, потому что его можно купить очень дешево. В Европе не так много клубов, которые захотят его купить», — добавил журналист.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.