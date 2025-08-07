«Фенербахче» может купить вингера «Бенфики»

Керем Актюркоглу может перейти в «Фенербахче».

© Sports.ru

Турецкий клуб ведет переговоры о трансфере 26-летнего вингера «Бенфики».

«Фенербахче» готовы фиксированно заплатить 22 миллиона евро плюс 3 миллиона бонусами за футболиста.

Вингеру предлагается контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год. На данный момент сделка еще не закрыта.

Год назад «Галатасарай» продал Керема Актюркоглу в «Бенфику» за 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне турецкий футболист забил 11 голов и сделал 9 передач в 30 матчах чемпионата Португалии.