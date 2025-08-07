Легенда «Спартака» отказался считать Черчесова выдающимся тренером

Чемпион СССР в составе московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев оценил назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ахмата». Об этом сообщает «Матч ТВ».

© Lenta.ru

По мнению легендарного игрока красно-белых, тренер обязательно покажет результат.

«Это человек большого футбола и большой тренер. Это не выдающийся тренер, потому что выдающимся можно быть только с хорошими и прекрасными футболистами», — заявил Ловчев.

Черчесов был назначен главным тренером «Ахмата» 6 августа. Контракт со специалистом заключен на три года.

Ранее «Ахмат» расстался с главным тренером Александром Сторожуком. Контракт со специалистом и его штабом был расторгнут по соглашению сторон.