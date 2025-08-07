Футболисты «Комо» и «Бетиса» подрались

Массовая драка произошла во время товарищеского матча между итальянским «Комо» и испанским «Бетисом».

© Матч ТВ

Встреча проходила в среду в Ла‑Линеа (Испания). К перерыву «Комо» Сеска Фабрегаса вел со счетом 2:0.

В конце первого тайма ударами обменялись полузащитник «Бетиса» Пабло Форнальс и хавбек «Комо» Максимо Перроне, товарищи по команде пытались их разнять, но стычка переросла в массовую драку, к которой подключились запасные игроки. На одной из опубликованных в соцсетях фотографий видно, как защитник «Комо» Альберто Морено бьет соперника бутсой по голове.

Нападающий «Бетиса» Хуан Фернандес пытался ударить одного из игроков «Комо», но попал в защитника своей команды Натана де Соузу. Форнальс и Перроне получили красные карточки.

Матч закончился победой «Комо» со счетом 3:2. Итальянская команда 10 августа сыграет с «Барселоной» в матче за Кубок Жоана Гампера.