Экс-тренер «Динамо» высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Кобелев о лимите в РПЛ: «Как бы зарплата российских футболистов, которые через раз попадают по мячу, не сравнялась с зарплатой европейских мастеров»
Андрей Кобелев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.
«У нас часто меняется лимит на легионеров, поэтому некоторым клубам будет тяжело перестроиться. С другой стороны, по новому лимиту пять иностранцев будут сидеть в запасе. Правильно ли это? Я думаю, что нет. Если и ужесточать лимит, делая дельту. То есть на поле играют пять легионеров, а в запасе могут сидеть двое. При этом как бы с новым лимитом зарплата российских футболистов, которые через раз попадают по мячу, не сравнялась с зарплатой европейских мастеров», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев.
