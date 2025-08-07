Аршавин раскрыл, усилит ли чемпион страны медийный клуб

Бывший футболист Андрей Аршавин выразил мнение, что нападающий Федор Смолов усилит медиаклуб «Броук Бойз», который выступает в Кубке России. Его слова приводит «Матч ТВ».

© Соцсети

«Не думаю, что Федя забыл про футбол, для «Броук Бойз» это будет усиление. Интересно будет увидеть Федора, но голов я ему не желаю», — заявил Аршавин.

В первом раунде Пути регионов Кубка России «Броук Бойз» обыграли «Орел» со счетом 3:2.

В первом тайме на 29-й минуте счет открыл Максим Майрович. Во второй половине «Орел» вышел вперед: отличились Артем Лукша на 55-й и Гоча Гогричиани на 70-й минутах. На 75-й минуте Денис Анисимов восстановил равновесие, а победу «Броук Бойз» принес Илья Мазуров на 83-й минуте. На 90+4-й минуте Лукша получил красную карточку.

В следующем матче медиафутбольный коллектив сразится с курским «Авангардом».

В прошлом году «Броук Бойз» также преодолели стадию первого раунда, обыграв обнинский «Квант» по пенальти.