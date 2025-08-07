Российский футболист объяснил, почему не воспользовался советом Овечкина

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как не последовал совету хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит РБК Спорт.

«Он сказал, что надо забыть обо всем и тренироваться через боль. И так быстрее пройдет, поскольку ты к боли привыкнешь и перестанешь чувствовать, думать об этом. Я объяснил ему свою ситуацию, что так не могу, поскольку мне нужно обязательно ходить на костылях», — заявил россиянин.

Тюкавин и Овечкин вместе присутствовали на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики». Встреча завершилась со счетом 1:1. При этом бело-голубые были вынуждены отыгрываться после того, как Брайан Хиль открыл счет на 12-й минуте. Ответный мяч в составе москвичей в начале второго тайма забил Хуан Хосе Касерес.

Константин продолжает восстановление после травмы передней крестообразной связки. Он получил повреждение весной в матче 19-го тура РПЛ-2024/25 против «Ростова» (1:1). Ориентировочно он сможет вернуться на поле в сентябре. В прошлом сезоне Овечкин также впервые в карьере получил тяжелую травму.