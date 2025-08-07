Экс-спортдир «Оренбурга» оценил игру команды в текущем сезоне

Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев оценил игру команды в текущем сезоне.

© Rusfootball

"Старт "Оренбурга" в новом сезоне РПЛ нельзя назвать удачным, но не все так плохо. Уверен, у команды все будет хорошо. Они возьмут свои очки. Может, клуб еще усилится, и новички помогут. Сейчас все клубы буксуют, даже лидеры нашего чемпионата", - цитирует Андреева "РБ Спорт".

После 3 сыгранных туров "Оренбург" располагается на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 2 набранными очками в своем активе. В 4 туре чемпионата России оренбуржцы примут на домашнем стадионе "Краснодар", который является действующим чемпионом страны.

Напомним, что по итогам прошлого сезона оренбуржцы вылетели из Российской Премьер-Лиги, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. "Оренбург" вернулся в РПЛ после исключения московского "Торпедо" из числа участников лиги.