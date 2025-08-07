Фигурист Ягудин высказался об уровне российского футбола

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался об уровне российского футбола. По его словам, было бы лучше убрать всех иностранных игроков. Это дало бы россиянам возможность бороться за место в стартовом составе и играть.

— Как-то недавно вы говорили, что футбол — это явно не наше. Почему?

— По тому, как играют, вполне можно сделать такое заключение. Сравнивая игры наших лиг с европейской, например с турниром даже командного чемпионата мира или Лиги Чемпионов».

— Как считаете, что необходимо предпринять для повышения уровня российского футбола и хоккея?

— Я не футбольный эксперт. Хотя читатели скажут: «Да какого хрена ты даешь свое мнение?!» Тогда, чтобы не испортить ответ на предыдущий вопрос, по тому, что думаю про наш футбол, скажу так: в футбол же играют, значит я уже неправ, когда говорю, что в нашей стране футбола нет. Он есть, в него играют и смотрят тысячи и тысячи людей. Что касается футбола, мое не экспертное мнение — убрать всех иностранных игроков.

— Вы не первый, кто так говорит.

— Потому что это настолько капитан очевидность — уберите иностранных игроков для того, чтобы русские дрались за место в основе, чтобы зарабатывать, а не просто зарабатывать и отдыхать, — приводит слова Ягудина Sport24.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что количество легионеров на поле будет сокращаться со следующего сезона. Оптимальным лимитом на легионеров считает использование пяти иностранцев на поле и пяти в заявке, а изменения, по его словам, будут вноситься постепенно с учётом интересов клубов.