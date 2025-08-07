Карпин называет футболистов «жиробасиками»

Тюкавин о Карпине: «Где-то может и подзатыльник дать, и в шутку жиробасиком назвать. Он – самое яркое приобретение «Динамо»
Константин Тюкавин назвал Валерия Карпина самым ярким приобретением «Динамо».
– В СМИ после прихода Карпина стали появляться сообщения о желании ряда российских игроков перейти в «Динамо», несмотря на лучшее предложение со стороны других клубов. Пополнившие команду Сергеев и Осипенко в их числе. Эксперты связывают это с дружескими отношениями Карпина с футболистами. Действительно ли это так?
– Ну как дружеские?! Да, хорошие отношения вне поля. Где-то может и подзатыльник дать, и в шутку жиробасиком назвать. И все поймут, что это шутка. Это нормально. Приятно, когда тренеры уделяют внимание взаимодействию с игроками.
– В связи со всем вышесказанным можно ли назвать Карпина главным приобретением «Динамо» в межсезонье?
– Посмотрим, как сложится сезон. Но самым ярким уже точно можно назвать.
– Приход Карпина в «Динамо» дает преимущество игрокам клуба в борьбе за место в сборной?
– В частности, мне, – со смехом сказал нападающий московского клуба.
