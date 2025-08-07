Стало известно место женской сборной России в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 28-ю позицию в рейтинге женских команд Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом следует из обновлённого рейтинга, опубликованного на официальном сайте организации.

Топ-10 рейтинга женских сборных от ФИФА:

1 (2). Испания — 2066,79 балла.

2 (1). США — 2065,06.

3 (6). Швеция — 2025,26.

4 (5). Англия — 2022,64.

5 (3). Германия — 2011,56.

6 (10). Франция — 1988,68.

7 (4). Бразилия — 1976,3.

8 (7). Япония — 1971,05.

9 (8). Канада — 1967,83.

10 (9). КНДР — 1944,22...

28 (28). Россия — 1712,29.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.