Объявлены судейские назначения на матчи четвертого тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил судейские назначения на матчи четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главной встречей в этом туре станет московское дерби «Локомотива» и «Спартака». Этот матч состоится 9 августа на «РЖД Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

Матч ЦСКА и «Рубина» обслужит Владимир Москалев, а «Ахмата» и «Зенита» — Евгений Буланов. Эти игры также пройдут 9-го числа.

10 августа встретятся «Оренбург» и «Краснодар». На эту встречу назначен Алексей Сухой. Матч «Сочи» и «Динамо» обслужит Инал Танашев.

После трех туров единоличным лидером является «Локомотив», набрав девять очков. По семь баллов в активе самарских «Крыльев Советов», калининградской «Балтики» и казанского «Рубина». Действующий чемпион страны «Краснодар» набрал шесть очков, московский ЦСКА и петербургский «Зенит» — пять, а столичные «Динамо» и «Спартак» — четыре.