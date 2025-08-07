В Иордании отреагировали на просьбу Украины не играть матч со сборной России

Пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Заха поделился мнением о требовании украинской ассоциации футбола отменить проведение матча между национальными сборными России и Иордании.

- Украина запросила отменить матч между сборными России и Иордании? Мы всё так же планируем провести матч с Россией. Игра состоится, - сказал Аль-Заха Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что национальная команда России проведёт домашний товарищеский матч против сборной Иордании 4 сентября.

Сборная Иордании впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.