Игрок ЦСКА прокомментировал новости о возможном переходе в турецкие клубы

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что информация о его возможном переходе в турецкие «Фенербахче» или «Галатасарай» не соответствует действительности.

Ранее издание Fotomac сообщило, что Кисляк привлек внимание «Галатасарая». Также в СМИ сообщалось, что на 20‑летнего россиянина претендует другой турецкий клуб — «Фенербахче».

— Были слухи по поводу вашего трансфера в Турцию, сначала был «Фенербахче», потом «Галатасарай». Как реагируете на это?

— Да никак. Ну, я узнаю так же, как и вы, я просто читаю, и все. Мне ничего никто не говорит, поэтому я ничего не знаю.

— Может быть, общаешься с агентом? Говорили, что агент приезжал в Стамбул на переговоры…

— Много чего говорили, знаете. Я был в Старом Осколе, когда об этом появилась информация, а сообщали, что я там уже. И что теперь? Это все ерунда, которая всплывает. И так же ее заметают быстро.

— Как ты реагировал на то, что в социальные сети турки писали тебе комментарии?

— Прикольно, когда пишут столько много турков, а так особо не обращал на это внимания. Это все не более, чем слухи. Вот, сейчас я играю за ЦСКА, люблю играть за этот клуб, — передает слова Кисляка корреспондент «Матч ТВ».

Действующее соглашение футболиста с армейским клубом рассчитано до конца июня 2028 года.

