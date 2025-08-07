Семак высказался о старте сезона РПЛ в исполнении «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о старте сезона Мир Российской Премьер-Лиги в исполнении своей команды. После первых трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

— Сергей Богданович, если говорить о старте «Зенита», в трёх матчах — пять очков. Насколько это пока играет роль в смысле первых матчей?

— Старт у нас непростой с точки зрения календаря, и, конечно, мы хотели бы иметь большее количество очков. Но так сложилось, что мы создаём достаточно для победы, но результат пока не тот, который мы хотели бы видеть. И в матче с ЦСКА, и с «Рубином», и с «Ростовом» у нас хорошее преимущество по созданным моментам. И во всех играх мы могли, конечно, победить, но немножко не получилось. Я думаю, что будем двигаться дальше, улучшать те моменты, которые у нас не так хорошо получаются, и продолжать играть для того, чтобы побеждать чаще, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В матче 4-го тура РПЛ «Зенит» сыграет с «Ахматом». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 20:30 мск.