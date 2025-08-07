Экс-игрок сборной России оценил вероятность отставки Станковича

Бывший игрок сборной России Алексей Игонин заявил, что "Спартаку" будет не просто найти нового специалиста, в случае отставки Станковича.

- Если по ходу сезона делать смену тренера – к этому надо быть готовым. Сейчас не так просто найти специалиста. "Спартак" держит это в голове и надеется, что ситуация выправится, - сказал Игонин Metaratings.ru.

Вчера появилась информация, что Станковича могут уволить из "Спартака" до конца месяца. Сербскому тренеру дали пять матчей, чтобы исправить ситуацию. Красно-белым предстоит сыграть с "Локомотивом", "Зенитом", "Рубином", "Сочи" и "Динамо" Москва.