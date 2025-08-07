«Аль-Наср» интересуется нападающим «Брентфорда»

«Аль-Наср» интересуется Висса. Клуб Роналду готов удовлетворить запросы «Брентфорда» по форварду – для «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» они слишком высоки
«Аль-Наср» намерен подписать Йоана Висса.
По данным L’Équipe, клуб из Саудовской Аравии готов удовлетворить требования «Брентфорда» по продаже 28-летнего форварда. Ранее сообщалось, что игрока оценивают более чем в 50 млн фунтов.
Отмечается, что в течение нескольких недель «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и саудовский «Неом» контактировали с лондонцами чтобы достичь соглашения. Однако запросы «пчел» на данный момент считаются слишком высокими. Точная сумма не разглашается, но, как сообщается, «Аль-Наср» готов ее предложить.
Теперь саудовцы пытаются убедить конголезца присоединиться к Криштиану Роналду и его партнерам по команде.
В прошлом сезоне АПЛ Висса провел 35 матчей и забил 19 голов. Его статистику можно найти здесь.
