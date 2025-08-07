Полузащитник «Тоттенхэма» пропустит большую часть сезона

Полузащитнику «Тоттенхэма» Джеймсу Мэддисону предстоит операция в связи с разрывом передней крестообразной связки (ПКС) правого колена, сообщает пресс‑служба лондонского клуба.

© Матч ТВ

Операция состоится в ближайшие дни, после чего футболист начнет реабилитацию под руководством клубного медицинского штаба.

28‑летний игрок получил травму во время товарищеского матча против «Ньюкасла» в Южной Корее в прошлые выходные.

В прошлом сезоне английский хавбек провел 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 11 голевых передач.