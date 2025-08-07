Назван фаворит в матче РПЛ «Локомотива» со «Спартаком»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Анне ИВАНОВОЙ об ожиданиях от матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак».

© ФК «Локомотив»

– На мой взгляд, «Локомотив» – фаворит в матче, потому что он занимает первое место, а «Спартак» – 11-е. У них выиграно три матча, естественно, они являются фаворитами, – считает Баранник.

– Если «Локомотив» победит, можно ли будет его включить в число претендентов на золото. И вообще, каковы шансы «железнодорожников» выиграть чемпионат России?

– Мне кажется, вряд ли «Локомотив» выиграет чемпионат, но то что у него будет прогресс, и он виден уже сегодня, – это, несомненно. Они работают в долгую, воспитывают молодых футболистов, которые прибавляют. Но тут все будет зависеть от психологии молодых футболистов, насколько долго они смогут держать концентрацию. Когда ты являешься фаворитом, лидируешь – это всегда дополнительный пресс и дополнительный настрой противника против тебя. Поэтому здесь будет немножко зависеть от опыта тренерского штаба, но и от возмужания ребят.

– Как вы считаете, для «Спартака» главным будет нейтрализовать Батракова?

– Для «Спартака» самое главное будет выиграть эту игру (смеется).